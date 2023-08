Alex V. fastholder ultimatum: Nogle gange skal man stå fast

De politiske modstandere har de seneste dage muntret sig over, hvordan LA-leder Alex Vanopslagh, mener de, er kravet op i det træ, som forgængeren Anders Samuelsen længe sad i for at få ultimative skattekrav igennem.

Drilleriet til trods fastholder Vanopslagh torsdag på Liberal Alliances sommergruppemøde, at partiet nægter at indgå en aftale om skat, hvis ikke regeringen skrotter den planlagte toptopskat.

- Prøv at hør: Politik handler jo ikke kun om hele tiden at gå på kompromis og rykke tingene lidt i den ene retning og i den anden. Politik handler også om nogle gange at rykke holdninger og stå ved det, man står for.

- Når det kommer til at skulle gå på kompromis på noget af det fundamentale værdigrundlag, man står på, så er jeg ikke så pragmatisk, siger Vanopslagh.

Liberal Alliance er imod regeringens forslag om en skat, populært kaldet en toptopskat, hvor indtjening på over 2,5 millioner kroner beskattes med fem procentpoint.

Vanopslagh omtaler toptopskatten som en "strafskaf" og en "millionærskat". Den er ifølge LA-formanden en "de facto særskat på C25-direktører".

- Er regeringen villig til at tage toptopskatten ud, så kan vi skrive under på resten. Så kan vi lave en aftale i morgen, siger Vanopslagh.

Liberal Alliance har ifølge Vanopslagh i sinde at møde op til forhandlinger om skat, hvis partiet ellers bliver inviteret.

- Vi glæder os til, at regeringen indbyder til forhandlingerne, og vi kommer til at møde konstruktivt op. Vi er med på at sænke skatterne, men vi savner argumentet for, at det også skal involvere en ny millionærskat, siger han.

Regeringen har ikke indbudt til forhandlinger om en skattereform endnu.

Men de tre regeringspartier har i forbindelse med præsentationen af deres regeringsgrundlag i december 2022 fremlagt flere af de centrale udspil til en reform. De fleste penge skal bruges på at lette skatten i bunden.

De tre regeringspartier har den seneste måned lagt op til, at der kommer yderligere skattelettelser.

I 2017 krævede Anders Samuelsen lettelser af topskatten, hvis LA skulle stemme for finansloven. Han var på det tidspunkt politik leder for Liberal Alliance, som sad i regering med Venstre og De Konservative.

Støttepartiet DF afviste topskattelettelser fuldstændigt. Det endte med, at Samuelsen måtte meddele, at LA alligevel ville stemme for finansloven i december 2019 efter i lang tid at have fastholdt partiets ultimative position.

