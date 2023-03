Alex Vanopslagh forstår undren om manglende politianmeldelse

Partileder for Liberal Alliance Alex Vanopslagh kan godt se, at det ser mærkeligt ud, at Folketingets Præsidium ikke har meldt ham til politiet i sagen om dobbelt husførelse, mens en borger til gengæld har gjort det.

- Jeg kan godt forstå, hvis man sidder tilbage med den følelse, siger Alex Vanopslagh til TV 2.

- Jeg vil antage, at det, præsidiet tænker, er, at der har været lignende sager i fortiden, og at det ville være noget mærkeligt noget, hvis en række politikere skal opleve en bestemt type konsekvens, og så skal Alex Vanopslagh opleve en endnu hårdere konsekvens, siger han.

Folketingets formand, Søren Gade (V), der også er formand for Folketingets Præsidium, henviste onsdag i en skriftlig kommentar til DR til en sag fra 2015 om folketingsmedlem Simon Kollerup (S).

Dengang kunne Ekstra Bladet afsløre, at Simon Kollerup boede i en ejerlejlighed på Christianshavn sammen med sin kæreste og børn, selv om han havde sin folkeregisteradresse i Thy.

Simon Kollerup havde - ud over lejligheden på Christianshavn - samtidig en folketingslejlighed i København. Det betød, at han fik 30.000 kroner årligt i tilskud til dobbelt husførelse.

De penge bad præsidiet Simon Kollerup om at betale tilbage, og der blev ikke gjort yderligere i sagen dengang.

- Det tidligere præsidie besluttede, at der ikke skulle være krav om yderligere tilbagebetaling. Den beslutning holder jeg mig til, skrev Søren Gade til DR.

Enhedslisten og Alternativet har bedt præsidiet om at undersøge, om Alex Vanopslagh bør retsforfølges.

En borger har ifølge Dagbladet Information politianmeldt Alex Vanopslagh (LA) i sagen.

Flere juridiske eksperter har over for mediet givet udtryk for, at partilederen kan have gjort noget strafbart, og at det derfor bør efterforskes af politiet.

Alex Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Derfor har Alex Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

