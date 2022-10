Alex Vanopslagh trækker også i land i tørklædedebat

Over natten er LA-formand kommet frem til, at borgere ikke skal kunne fravælge hjemmehjælpere med tørklæde.

Også Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, trækker nu i land på spørgsmålet om, hvorvidt en borger kan afvise en hjemmehjælper med tørklæde.

Spørgsmålet har han "tygget lidt på hen over natten", siger han onsdag morgen til Politiken.

- Jeg mener generelt, at man skal kunne fravælge en hjemmehjælper, man er utryg ved, men det bliver selvfølgelig nødt til at være ud fra saglige kriterier, og desto mere jeg tænker over det, desto mere bliver jeg overbevist om, at religiøse årsager ikke er en stærk nok begrundelse, siger Alex Vanopslagh.

Derfor lyder svaret nu, at han "begynder at hælde til et nej".

Tirsdag svarede Alex Vanopslagh ellers ja til, at man skal kunne "frabede" sig plejepersonale med tørklæde, "hvis det er lovligt inden for menneskerettighederne".

- Jeg vil gerne give ældre ret til at kunne sige nej til en hjemmehjælper, hvis ikke de er trygge ved vedkommende. Men jeg kommer ikke til at problematisere, at der er nogen, der har hovedtørklæde på, sagde LA-formanden til Politiken tirsdag.

Debatten om, hvorvidt man kan afvise en hjemmehjælper med tørklæde tog fart tirsdag, da Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen på et pressemøde blev bedt om at svare ja eller nej til, om ældre skal have lov til at afvise muslimske hjemmehjælpere, der bærer tørklæde.

Det var et pressemøde, hvor alle seks partier i blå blok fremlagde deres ønske om at give borgere friere valg på blandt andet ældreområdet.

På spørgsmålet svarede Jakob Ellemann-Jensen:

- Jeg er sådan set mere fokuseret på den ældres tryghed – på borgerens velfærd – end på sagligheden i argumentation.

Ekstra Bladets journalist spurgte derefter, om det svar var "et ja eller et nej".

- Det er jo et ja. Hvis man som borger siger: "Her er en, som jeg af den ene, anden eller tredje årsag synes, at jeg har det skidt med". Hvis du som borger skal invitere et andet menneske ind i dit hjem, det er meget, meget grænseoverskridende for mange, sagde han.

Der gik dog ikke længe før Ellemann-Jensen præciserede sit svar. Fravalg af en hjemmehjælper skal handle om kvaliteten på servicen og ikke religion, lød det i stedet.

- Jeg er optaget af, at borgerne frit kan vælge hjemmehjælp, og at de kan vælge en anden leverandør, hvis de er utilfredse med servicen. Det handler ikke om religion eller alt muligt andet, udtalte han i en skriftlig kommentar.

Forslaget om at ældre skal kunne fravælge hjemmehjælpere med tørklæde kommer fra Dansk Folkeparti.

På Dansk Folkepartis årsmøde i september sagde DF-formanden, Morten Messerschmidt, i sin tale, at ældre borgere skal have "ret til at sige fra over for det muslimske tørklæde i eget hjem".

/ritzau/