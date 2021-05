Algoritme kortlægger had på Facebook: Muslimer er skydeskive

Især tre politikere fra Dansk Folkeparti tiltrækker mange hadefulde kommentarer på Facebook.

En digital superalgoritme har med stor præcision kortlagt forekomsten af hadefulde kommentarer på Facebook.

Algoritmen er udviklet af det danske analysebureau Analyse Tal, som vil udbrede værktøjet i kampen mod den aggressive tone på nettet.

Det skriver Politiken.

Det er den foreløbig mest omfattende kortlægning i Danmark af, hvem der er mål for anstødeligt sprog på Facebook.

Algoritmen har gransket 63 millioner kommentarer på det sociale medie. Herefter står det klart, at det oftest er muslimer, der er mål for de aggressive udmeldinger.

Algoritmen har fokuseret på kommentarer, der er skrevet de seneste to år i 199 politikeres og en lang række mediers kommentarspor.

Resultaterne har vist, at Facebook har slettet nogle af de grove kommentarer. Herefter har 3,3 millioner af de 63 millioner kommentarer fortsat kunnet karakteriseres som "et sprogligt angreb".

Det vil sige, at kommentarerne har været stigmatiserende, krænkende, nedsættende eller truende.

Og i debatter om islam, muslimer, indvandrere eller integration kan 13 procent af kommentarerne karakteriseres som et angreb.

De tre danske politikere, der ifølge algoritmen har flest hadefulde kommentarer på deres Facebook-side, er alle fra Dansk Folkeparti.

Partiets retsordfører, Peter Skaarup, topper listen. På hans profil har algoritmen fundet flere racistiske kommentarer.

- Jeg har selvfølgelig et vist ansvar for min side, det er klart. Men jeg må også bare sige, at det her problem er større end mig, siger han til Politiken.

Efter ham følger partikollegerne Lise Bech og Peter Kofod.

Lise Bech er overrasket over omfanget af hadefulde kommentarer.

Hun fortæller, at hun allerede selv forsøger at moderere debatten på sin Facebook-side, men at hun vil finkæmme sin profil igen.

- Det er bare ærgerligt, for jeg synes i forvejen, at de der sociale medier tager for meget af vores tid i forhold til det, vi egentlig skal bruge vores tid på, siger hun til Politiken.

Den nye algoritme har fået navnet At Trygfonden har støttet udviklingen af den med halvanden million kroner.

/ritzau/