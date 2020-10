Nogle af de bedste minder, 21-årige Kasper Thygesen tog med sig fra sin tid på Gladsaxe Gymnasium, indtraf i Parken efter undervisning. Her mødtes han og mange studiekammerater fredag efter fredag for at fejre weekendens komme med lunkne øl. Han er glad for forældrenes fordomsfrie tilgang til unges alkoholforbrug og mener, det vil være en fejl, hvis man vælger at forbyde alkohol til gymnasiefester