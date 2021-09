Alkoholforbud i grønlandsk by er kun en nødløsning: Folk har mistet håbet

Efter flere selvmord og husspektakler blev der indført alkoholforbud i Tasiilaq i Østgrønland for to uger siden. Det har givet mere ro, men er ikke nogen løsning på længere sigt, mener skoleleder

Da overskydende skat og løn blev udbetalt med få dages mellemrum i Tasiilaq i Østgrønland i slutningen af august, udløste det en lavine af druk og husspektakler. I et område med blot 3000 indbyggere blev der ifølge Grønlands Radio, KNR, meldt om 15 husspektakler, to selvmord, flere selvmordsforsøg og en voldtægt. Derfor besluttede Sermersooq Kommune at indføre et forbud mod salg af alkohol i Tasiilaq i 14 dage.