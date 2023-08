Alle afgange med hurtigfærgen fra Sverige til Bornholm aflyst

Alle afgange mandag med hurtigfærgen mellem svenske Ystad og Bornholm er blevet aflyst som følge af vejret.

Det skriver Bornholmslinjen på sin hjemmeside.

I stedet har man indsat færgen "Povl Anker", som kommer til at sejle med forsinkelse.

På sin hjemmeside har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) udsendt et varsel om vindstød af stormstyrke for Bornholm og for kysterne i Nordsjælland.

Vejret har gjort sig gældende fra mandag morgen klokken 7.

- Der er ikke væsentlige ændringer i de seneste prognoser, og der ventes fortsat kraftigt blæsevejr efter regnen, især natten til tirsdag og tirsdag ser meget blæsende ud, skriver DMI.

Der er desuden udsendt et varsel om en risiko for vindstød af stormstyrke for Fyn og den sydlige del af Jylland.

Også Læsøfærgen er mandag ramt af vejret.

Afgangen fra Læsø klokken 13.30 og fra Frederikshavn klokken 15.20 er blevet aflyst.

Færgeselskabet Fjord Line har aflyst sin afgang klokken 15 fra norske Kristiansand til Hirtshals, skriver selskabet på sin hjemmeside.

/ritzau/