Alle afgange mellem Als og Ærø er aflyst resten af ugen

Rederiet Ærøfærgerne har nu aflyst alle afgange mellem Als og Ærø resten af ugen.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det sker, efter at færgen "Skjoldnæs" lørdag påsejlede et færgeleje i Fynshav.

Det var færgens agterrampe, der fik et skrub, lyder det.

I første omgang aflyste rederiet weekendens resterende afgange på ruten, men mandag er færgen stadig ikke tilbage i drift.

Afgangene mellem Als og Ærø er således aflyst til og med søndag 8. oktober.

Ruten mellem Søby og Faaborg, som færgen ligeledes betjener, er også påvirket, lyder det.

"Skjoldnæs" blev for nylig sat ind på ruterne som midlertidig erstatning for færgen "Ellen", der er ude af drift på grund af en overophedning i et batteri.

/ritzau/