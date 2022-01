Alle blå partier vil afskaffe kravet om mundbind

Det skal være slut med at stille krav om mundbind, når man færdes i det danske samfund.

Sådan lyder det fra partierne i blå blok, der har sendt et brev til Epidemiudvalget i Folketinget.

Her opfordrer de regeringen at fjerne mundbindskravet alle steder i samfundet med undtagelse af plejehjem og sygehuse, der kan vælge at beholde kravet.

Det er Liberal Alliance, der har taget initiativ til forslaget. Politisk leder Alex Vanopslagh mener ikke, at kravet står mål med alvorligheden af coronavirus.

- Vi står i en situation, hvor vi skal omstille coronahåndteringen og vænne os til, at coronavirus er en sygdom, som mange vil blive ramt af, men de færrest alvorligt.

- Det berettiger ikke restriktioner i bredt omfang - herunder ikke at påtvinge mundbind på folk, siger han.

Ud over Liberal Alliance står Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne bag forslaget.

Der blev onsdag registreret 38.759 smittetilfælde med coronavirus i Danmark, hvilket er det højeste under coronapandemien.

Statens Serum Institut (SSI) anslår i sin seneste prognose, at smitten vil toppe i januar, hvor antallet af daglige smittetilfælde kan ende på op mod 55.000.

Selv om pandemien måske ikke har toppet endnu, mener Alex Vanopslagh ikke, at det berettiger et krav om mundbind.

- Vi har gennem to år kørt en overforsigtig strategi, hvor man hellere har haft en restriktion for meget end for lidt og hellere har holdt ved den lidt for længe end lidt for kort.

- Hvis man sammenligner med andre tiltag, er mundbind ikke så slemt, men man skal huske på, hvordan det normalt er i et frit samfund. Her siger man ikke til folk, at man skal bære mundbind på grund af en sygdom, der for de fleste give forkølelseslignende symptomer, siger Alex Vanopslagh.

/ritzau/