Alle borgerlige partier ønsker kommissionsundersøgelse af FE-sag

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen ønsker en "grundig undersøgelse" af FE-sagen.

- Jeg vil anbefale, at vi nedsætter en kommission til at undersøge, hvad der er op og ned, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV 2.

Han håber, at et flertal i Folketinget vil bakke op om en kommissionsundersøgelse.

- Jeg synes, at det er en dyb foruroligende sag. Der bliver ved med at komme nye oplysninger frem.

Samme melding kommer fra Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative.

- Beskyldningerne i Lars Findsens nye bog er så alvorlige, at vi har brug for en undersøgelseskommission for at belyse regeringens og myndighedernes rolle, skriver Søren Pape på Twitter.

- Jeg forventer, at Folketinget bredt bakker op.

FE-sagen har torsdag igen vagt opsigt, efter at den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen har udgivet en bog om sagen.

Tilbage i juni lød det fra Venstre til Berlingske, at partiet ikke var afvisende over for en kommissionsundersøgelse af sagen.

Resten af blå blok, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, har alle også torsdag meddelt, at de ønsker, at der nedsættes en kommission.

- Vi skal have en kommissionsundersøgelse, og det skal vi hurtigst muligt, siger Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne.

- Det her viser bare, hvor magtfuldkommen Mette Frederiksen er, hvor magtfuldkommen regeringen er, og hvor sovset set ind i alt det her, Barbara Bertelsen (departementschef i Statsministeriet, red.) er.

- Alt tyder på, at regeringen er villig til at gå så langt, så de sender dem, der står i vejen for dem, i fængsel, siger hun.

Til TV 2 siger Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, at han ønsker en undersøgelse af sagen, når der er sat punktum i Lars Findsens straffesag.

I bogen skriver Lars Findsen blandt andet om et møde med daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) 17. august 2020.

Hun sagde ifølge ham, at hun var "med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90".

Ifølge bogen frygtede Bramsen, at tilsynets kritik ville ramme så voldsomt, at regeringen måtte gå af. Ved at hjemsende Lars Findsen og flere andre centrale medarbejdere kunne noget af kritikken afbødes, skriver B.T.

Lars Findsen er i en straffesag sat under tiltale for at have røbet statshemmeligheder over for flere personer, efter at han blev hjemsendt fra topposten i Forsvarets Efterretningstjeneste i august 2020.

Han blev hjemsendt på baggrund af en kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der senere blev afvist af en kommission.

/ritzau/