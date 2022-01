Alle DF-kandidater havde forventet beskidt formandsvalgkamp

Det bliver svært at samle Dansk Folkeparti efter valg af ny formand, siger formandskandidat under debat.

Den splid, som for alvor er kommet op til overfladen under formandsvalgkampen i Dansk Folkeparti, har været kendt i årevis.

Derfor havde de fire kandidater til formandsposten i partiet på forhånd forventet, at kampen om at blive partiets nye formand ville blive uskøn.

Sådan lyder det i en debat mellem de fire - Merete Dea Larsen, Erik Høgh-Sørensen, Martin Henriksen og Morten Messerschmidt - som stiller op til formandsposten.

Debatten bliver livestreamet på Dansk Folkepartis hjemmeside.

- Jeg opfatter den (valgkampen, red.) som rigtig ærgerlig. Det har stået på i årevis. Det bliver svært at samle bagefter. Det er derfor, jeg tror på, at jeg er en af dem, der kan samle, fordi jeg har holdt mig udenfor, siger Merete Dea Larsen.

Martin Henriksen, som sidder i partiets hovedbestyrelse og tidligere var udlændinge- og integrationsordfører, giver hende ret.

- Det er jo rigtigt, det Merete siger, at det har stået på de sidste to til tre år. Det er jo, fordi der er nogle, der har haft en tendens til at sætte personlige interesserer over partiets, siger han.

Martin Henriksen siger, at han - hvis han bliver formand - vil slå ned på dannelse af alliancer i partiet. De personlige interesser og magtkampe skal pakkes væk, så partiet kan koncentrere sig om politik, slår han fast.

Morten Messerschmidt, som i øjeblikket betragtes som favorit til at blive partiets nye leder efter det ekstraordinære årsmøde søndag den 23. januar, har tidligere afvist at stille op til en debat.

- Det har været en meget uskøn valgkamp, og det forudså jeg fra begyndelsen. Derfor har jeg takket nej til debat, siger Messerschmidt.

Når han så alligevel har valgt at deltage i debatten, er det, fordi han opfatter det som vigtigt at give partiets medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne.

/ritzau/