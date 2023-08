Alle færger mellem Ystad og Bornholm er aflyst

Resten af mandagens færgeafgange mellem Ystad og Rønne er aflyst.

Det oplyser Bornholmslinjen på deres hjemmeside.

Tidligere mandag blev hurtigfærgerne aflyst på grund af det voldsomme vejr.

De blev erstattet af det ældre og større skib "Povl Anker", men nu må kaptajnerne også her melde stop.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er usædvanligt. Jeg har ikke i min tid hos Bornholmslinjen oplevet vejrmæssige udfordringer, som "Povl Anker" ikke har kunne klare, siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef i Bornholmslinjen, der har været hos selskabet siden 2018.

I skrivende stund er "Povl Anker" på vej fra Rønne til Ystad. Her var det planen, at den skulle samle passagerne op og sejle tilbage til Bornholm, men kaptajnerne har måtte vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

- Lige nu oplever de en middelvind på 25 meter i sekundet og seks meter høje bølger, så det er meget voldsomt. Kaptajnerne mener ikke, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at sejle "Povl Anker" tilbage mod Rønne, siger Jesper Maack.

Færgen fra Rønne og Køge, der hedder "Hammershus", afgår stadig denne eftermiddag. Den vender dog først tilbage med godsvarer tirsdag morgen.

Også Læsøfærgen er mandag ramt af vejret.

Afgangen fra Læsø klokken 13.30 og fra Frederikshavn klokken 15.20 er blevet aflyst.

Færgeselskabet Fjord Line har aflyst sin afgang klokken 15 fra norske Kristiansand til Hirtshals, skriver selskabet på sin hjemmeside.

Scandlines aflyser en række afgange på færgeruten Gedser-Rostock på grund af varsler om storm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det drejer sig om mandagens afgange fra Gedser klokken 20.15 og 22.30, og tirsdagens afgange klokken 01.45, 03.00, 07.00 og 09.00.

Fra Rostock er det mandagens afgange klokken 18.00, 20.15 og 22.30. Tirsdag er afgangene fra Rostock klokken 00.45, 04.15 og 06.00 aflyst.

Selskabet venter at genoptage den normale sejlplan tirsdag med afgang fra Rostock tirsdag klokken 09.00 og fra Gedser klokken 11.15.

Bornholmslinjens nuværende plan er, at "Povl Anker" skal sejle tilbage fra Ystad til Rønne tirsdag formiddag klokken 10.

Herefter vil den tage to ture frem og tilbage, inden hurtigfærgen Express 5 skal tage over om aftenen.

De aflyste afgange betyder, at passagerer kan være strandet i Ystad eller Rønne uden mulighed for at komme hjem mandag.

- Det er super ærgerligt, det synes vi også, for der er ikke noget, vi hellere vil, end at sejle Men det her stormvejr er meget voldsomt, og det er ude af vores hænder. Det er større, end vi er, siger Jesper Maack.

/ritzau/