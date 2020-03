Alle gudstjenester bliver aflyst de kommende 14 dage

For at bremse spredningen af coronavirus er alle gudstjenester aflyst de næste to uger.

Det oplyser Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Aflysningen skyldes, at regeringen onsdag iværksatte en række tiltag til at begrænse smitten af coronavirusset - herunder at lukke dele af det offentlige i to uger.

Aflysningen rammer også arrangementer i kirken. Det kan være koncerter eller babysalmesang.

Dåb, begravelser og bryllupper kan fortsat afholdes, men maksimalt med 100 deltagere, som er det loft, der i øjeblikket er gældende for offentlige arrangementer.

Det er derimod uafklaret, hvordan det ser ud for de tusindvis af teenagere, der i foråret skal konfirmeres. De næste to uger er konfirmationsforberedelsen aflyst.

- Vi er klar over, at mange er optaget af at finde ud af, hvilke konsekvenser den nuværende situation har for de planlagte konfirmationer landet over, siger Peter Skov-Jakobsen, biskop i København, der udtaler sig på vegne af alle landets biskopper.

- Vi beder om forståelse for, at vi endnu ikke kan melde noget ud på det område, men vil gøre det, så snart der er kommet afklaring på området, siger han i en pressemeddelelse.

Selv om folkekirken drosler ned for sine aktiviteter, vil man stadig kunne tale med en præst.

Kirkerne arbejder derfor på at finde på kreative løsninger som alternative til gudstjenester. Det kan for eksempel være over tv, radio eller nettet.

Landets præster vil fortsat være tilgængelige, hvis man har brug for det. Der er også knyttet flere præster til hjemmesiden sjælesorg.nu, hvor man kan chatte med en præst.

Det er ikke kun folkekirken, der er blevet opfordret til at aflyse arrangementer.

Alle frivillige foreninger og trossamfund uden for folkekirken er blevet opfordret til det samme.

/ritzau/