Alle kan bestille tid til coronatest

* I Danmark har regeringen og myndigheder fastlagt en strategi for test, der betyder, at alle kan få en test for covid-19 - sygdommen, der forårsages af coronavirus.

* Hvis man har symptomer, der kan være covid-19, og føler sig syg, skal man have tid til test gennem sin læge.

* Men hvis man kun har milde symptomer eller har været i kontakt med en smittet, så kan man selv bestille tid til test på coronaprover.dk.

* Det samme gælder ifølge myndighederne, "hvis man ønsker test af anden årsag".

Kilde: coronaprover.dk, sundhed.dk

/ritzau/