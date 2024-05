Alle nye forældre skal fremover spørges til partnervold

Når et par står overfor familieforøgelse, kan partnervold enten opstå eller eskalere.

Det vil Sundhedsstyrelsen (SST) og Styrelsen for Rekruttering og Integration (Siri) forebygge med et fagligt grundlag under navnet "Vold i nære relationer".

Det skriver SST i en pressemeddelelse.

Det faglige grundlag skal gøre det nemmere for sundhedsplejersker, jordemødre og praktiserende læger at genkende og opspore volden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt andet bliver det fremover en del af sundhedspersonalets opgaver at spørge alle gravide, kommende og nye forældre ind til, om der forekommer vold i de nære relationer.

Det har det meste sundhedspersonalet tidligere kun gjort, når der har været mistanke om vold.

Vold i nære relationer omfatter nuværende eller tidligere partner, et familiemedlem eller en anden person i den udsatte persons nære, private netværk. Ligesom volden både kan være fysisk eller psykisk.

- Vi håber, at det er med til at starte en erkendelsesproces hos voldsudsatte, når man bliver spurgt ind til det gentagne gange. Det kan betyde, at volden opspores tidligt, og at man derfor tidligere kan sætte ind med de rette indsatser for familierne, siger projektleder ved SST Christina Ersbøll Ross.

Ifølge projektlederen er årsagen til, at volden netop kan eskalere og begynde under graviditeten og den første tid med et lille barn, at det er en periode, hvor par står overfor mange forandringer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der sker ændringer både fysisk og følelsesmæssigt, og der kommer ændringer i de sociale, økonomiske krav og behov. Det kan få konfliktniveauet til at øges, siger hun.

Idéen bag det faglige grundlag er ifølge projektlederen, at det skal give en systematik til de sundhedsprofessionelle for opsporing af vold.

Det faglige grundlag har desuden fokus på, hvordan sundhedspersonale håndterer æresrelaterede konflikter hos gravide, kommende og nye forældre.

I forlængelse af det faglige grundlag opstarter SST et kursusforløb. Her skal op mod 720 jordemødre og sundhedsplejersker konkret undervises i, hvordan de i deres arbejde spørger ind til vold og konflikter.

/ritzau/