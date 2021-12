Alle nye restriktioner gælder fra søndag til 17. januar

Alle de nye coronarestriktioner, som regeringen fredag har foreslået indført, bliver til virkelighed og gælder fra søndag morgen klokken 08 frem til 17. januar.

Det bekræfter Venstre og De Konservative efter et møde i Folketingets Epidemiudvalg.

- Der er ikke flertal imod. Med den risikovurdering, som sundhedsmyndighederne har lagt frem, er det så det, man må gøre, siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, der bekræfter, at De Konservative bakker op.

Venstre bakker ligeledes op. Sundhedsordfører Martin Geertsen siger:

- Det er en sorgens dag. Venstre har frihed i vores dna, og hvis der er noget, som er blevet indskrænket, er det danskernes frihed, virksomhedernes og kulturlivets frihed.

- På den anden side var sundhedsmyndighedernes anbefalinger meget klare, og de opfordrede også i meget klart sprog til, hvad vi skulle foretage os som politikere i dag.

Det er fortsat planen, at skoleeleverne, som siden onsdag i denne uge har været hjemsendt til hjemmeundervisning, fysisk skal tilbage i skole 5. januar.

De nye restriktioner kommer grundet den stigende coronasmitte i samfundet. Især varianten omikron er årsag til stigningen i smitten de seneste dage.

For barer, restauranter og caféer betyder det helt konkret, at de skal lukke fra klokken 23 til 05. Og at der ikke må serveres alkohol efter klokken 22.

I det hele taget kommer der et forbud mod salg af alkohol efter klokken 22 og før klokken 5. Eksempelvis i kiosker.

Desuden vil der være krav om mundbind eller visir for ansatte med kontakt til kunder, og der vil være arealkrav både for siddende og stående gæster. Der vil ligeledes være arealkrav i butikker og i kirker.

Kulturlivet bliver påvirket en del af de nye restriktioner. Blandt andet skal spillesteder, teatre og biografer lukke fra søndag morgen.

Regeringen har udtalt, at der vil blive udbetalt kompensation til dem, der påvirkes af restriktionerne.

