Alle offentligt ansatte uden kritiske funktioner sendes hjem

Ansatte i sundhedssektor, ældresektor og politi skal blive på jobbet. Andre offentligt ansatte hjemsendes.

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fredag. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften.

Ansatte i ældresektor, sundhedssektor og politi bliver på jobbet.

- Jer har vi brug for, siger statsministeren.

De ansatte i den offentlige sektor, som bliver sendt hjem, vil modtage løn undervejs. De sendes som udgangspunkt hjem i to uger.

Desuden opfordrer Mette Frederiksen alle private arbejdsgivere til at lade deres ansatte arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt. Alternativt kan de private firmaer forsøge at have færrest muligt samlet af gangen.

- Det er min klare, klare anbefaling, at kan man arbejde i skiftehold med færre på arbejde ad gangen, så bør man gøre det, siger statsministeren.

Tiltagene bliver indført for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i landet. Mette Frederiksen siger på pressemødet, at der er 514 smittede i Danmark. Det er mere end en tidobling siden mandag.

Der er derudover et betydeligt mørketal, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

De sidste initiativer til at afbøde konsekvenserne og den fortsatte udbredelse af coronasmitten er endnu ikke set, siger statsministeren.

- Vi skal forhindre smitten i at brede sig, og det er derfor, vi tager de her tiltag. Vi følger hele tiden udviklingen. Vi forsøger at tage forholdsregler hele vejen rundt, som er de rigtige på det tidspunkt, de bliver truffet.

- Nu er vi i en ny situation, og derfor tager vi nogle ret markante skridt op ad stigen.

- Det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag end at fortryde i morgen. Vi skal sætte ind, hvor smitten spredes mest, siger statsministeren.

Ud over at sende mange offentligt ansatte hjem har regeringen også besluttet, at skoler og institutioner skal lukke fra fredag. Desuden forventes alle forsamlinger med mere end 100 personer at blive forbudt fra næste uge.

