Alle relevante telefoner fra statsminister overdraget

Alle de telefoner, statsminister Mette Frederiksen (S) brugte under minksagen, har været overdraget til politiet for at genskabe sms'er. Det fremgår af et folketingssvar til retsudvalget.

Efter det kom frem, at statsminister Mette Frederiksen og tre højtplacerede embedsmænd automatisk har slettet sms'er fra deres telefoner, blev politiet tilkaldt for at se, om beskederne kunne genskabes og bruges i Minkkommissionens arbejde.

Der har dog været rejst tvivl om, hvorvidt alle relevante telefoner har været overdraget. Det har de, siger statsministeriet nu efter nye undersøgelser.

- For så vidt angår statsministeren, kan Statsministeriet herefter konstatere, at de telefoner, statsministerens mobilnummer har været tilknyttet i den relevante periode, alle har været overdraget til politiet med henblik på genskabelse af sms-beskeder.

- Statsministeriet finder herefter at kunne lægge til grund, at alle enheder anvendt af statsministeren, der kan være relevante med henblik på genskabelse af sms-beskeder i den periode, Minkkommissionens undersøgelse vedrører, har været overdraget til politiet, skriver Statsministeriet.

/ritzau/