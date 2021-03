Alle skolelever er tilbage mindst en dag

De må møde 100 procent:

* Efterskoler, kostskoler og højskoler åbner i hele landet.

* Grundskoler kan vende tilbage med 100 procent fremmøde på ikke-brofaste øer. På Bornholm er alle uddannelser åbne.

De må møde 50 procent:

* Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland kan vende tilbage hver anden uge.

De må møde en gang om ugen:

* Elever i 5.– 8.-klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen.

* Det samme gælder for afgangselever i grundskolen og på ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet samt Nord- og Østsjælland.

Andet i aftalen:

* Udvalgsvarebutikker på 5000 kvadratmeter eller derover kan have op til 250 kunder, og tidsbestilling fjernes som krav for butikker på under 10.000 kvadratmeter.

* Kravet om tidsbestilling kan fraviges, hvis der etableres en anden model, der reducerer risikoen for sammenstimling. Modellen vil blive drøftet i sektorpartnerskabet for detailhandlen.

Kilder: Justitsministeriet, Ritzau.

/ritzau/