Allerede i dag mangler kommunerne hænder og penge

Vi hører ofte, at manglen på hænder udfordrer fremtidens velfærd. Men allerede nu er der problemer med både arbejdskraft og ressourcer.

Det slår Martin Damm, formand i Kommunernes Landsforening (KL), torsdag fast til kommunalpolitisk topmøde i Aalborg.

- Det er ikke et fremtidsscenarie. Vi kan se, at vi er ved foden af bakken, siger Damm, der også er Venstre-borgmester i Kalundborg.

Presset ventes dog at blive endnu større i fremtiden, hvor der kommer flere ældre og flere små børn, hvilket øger kommunernes opgaver.

Antallet af personer over 80 år i Danmark ventes i 2030 at være steget til 426.000 fra 300.000 i dag, mens der vil være 420.000 børn mellem 0 og 5 år. I dag er der 374.000.

I januar viste en analyse fra KL, at der i 2030 vil være 2000 færre ansatte ude i kommunerne til velfærdsopgaverne.

Skal der være den samme mængde personale per borger som nu, skal der være 24.000 ekstra ansatte, fordi vi bliver flere ældre.

- Det her med mangel på arbejdskraft, og om man har ressourcerne, det er det, alle mine kolleger ude i kommunalbestyrelserne er i gang med at genåbne budgetterne for at få til at passe, siger Martin Damm.

At flere kommuner ser ind i røde tal, har DR torsdag også kunnet fortælle.

Det er ifølge Kurt Houlberg, professor i offentlig velfærdspolitik hos VIVE, usædvanligt så tidligt på året:

- Der er ingen vej udenom at finde besparelser på de store velfærdsområder. Det handler om dagtilbuddene til børnene, folkeskolen og om ældreområdet, siger han til DR.

Ifølge Martin Damm skal der træffes beslutninger og laves reformer for at få nok hænder ude i kommunerne:

- Vi skal have alle lommer af uudnyttet arbejdskraft, der er, med. Men det dækker ikke det hele.

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), peger på, at der blandt andet skal kigges på uddannelse:

- Vi skal have uddannet endnu flere og have videreuddannet endnu flere til den fremtid, der er. Og så skal vi tage teknologien ind, for den er vores ven - ikke vores modstander, siger hun.

