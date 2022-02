Alliance med Rusland sendte Danmark ud i en 45 minutter lang krig

For få uger siden lød det fra amerikanske efterretningstjenester, at Rusland planlagde et såkaldt "false flag"-angreb, hvor forklædte russiske soldater ville angribe deres egne folk. Angrebet kunne Putin efterfølgende bruge som undskyldning for at invadere Ukraine og dermed antænde en europæisk storkonflikt, som også Danmark må forholde sig til.