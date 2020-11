Alligevel ingen cluster 5-smitte på Midtsjælland

En fejl i håndteringen af coronaprøver førte til fejlagtig cluster 5-mistanke på Midtsjælland.

Der er alligevel ingen smittetilfælde på Midtsjælland med cluster 5-varianten af coronavirus, oplyser afdelingschef Thyra Grove Krause fra Statens Seruminstitut på et pressemøde fredag.

Seruminstituttet har indtil videre identificeret 12 tilfælde af smitte med den såkaldte cluster 5-variant, altså det muterede virus, som man frygter vil stikke en kæp i hjulet på en kommende vaccine.

Torsdag lød beskeden, at et af tilfældene stammede fra Midtsjælland, men man kunne ikke påvise, hvordan smitten var endt der. For resten af smittetilfældene var alle fra de syv nordjyske kommuner, som nu er ramt af skærpede restriktioner.

Fredag fortæller Thyra Grove Krause, at det nu viser sig, at der er sket en fejl i håndteringen af coronaprøverne. Det tilfælde, som man først troede var fra Midtsjælland, rent faktisk hører hjemme i Nordjylland.

Med andre ord er der altså ikke påvist smitte med cluster 5-varianten uden for Nordjylland.

/ritzau/