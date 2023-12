Alm. Brand varsler 100.000 kunder inden storm og øger beredskab

Alm. Brand har varslet knap 100.000 kunder, inden stormen Pia ventes at ramme Danmark torsdag aften.

Det oplyser forsikringsselskabet i en pressemeddelelse.

Alm. Brand har udsendt de mange varslingssms'er for at opfordre folk til at sikre deres ejendom og ting. Derudover anbefaler Henrik Bundgaard kunderne, at de tager særlige forholdsregler.

- Vi opfordrer på det kraftigste borgere især bosiddende ud mod Vestkysten, men i hele landet generelt, til at gå en runde om huset og samtidig sikre alle løse ejendele som eksempelvis havemøbler, trampoliner, grill, havelamper med videre.

- En havestol kan virke harmløs, men hvis den flyver rundt i stormen kan den forårsage store skader på både mennesker og bygninger, siger han.

Alm. Brand Group har desuden øget beredskabet og kaldt ekstra mandskab på arbejde hen over de kommende dage op til jul for at kunne hjælpe de kunder, der bliver ramt.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har opgraderet det ventede stormvejr til en kategori 2.

Det indebærer storm med vindstød af orkanstyrke. Derudover forventes der en forhøjet vandstand.

- Syd for stormlavtrykket Pia blæser det kraftigt op fra vest, og torsdag aften får Danmarks nordvestkyster stormende kuling til storm med vindstød af orkanstyrke.

- Det er helt generelt i de kystnære egne, at vinden bliver kraftigst. Ud på natten aftager vinden igen. Inde over land vil der også være kraftige vindstød, skriver DMI på sin hjemmeside onsdag formiddag.

Den kraftige vind vil give forhøjet vandstand langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund.

Hos Alm. Brand råder man til, at vandafløb, tagrender og kloakker er renset, fordi der også ventes at komme regnvejr, som potentielt kan give skader.

Det betyder, at man bør løfte ting op fra gulvet i kældre, så de ikke risikerer at blive ødelagt, hvis der trænger vand ind, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/