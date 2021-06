Alphabeat og landsholdet synger ny dansk EM-sang

Popbandet Alphabeat står bag den danske fodboldsang til EM i fodbold i år. Sangen hedder "Danmarks Dynamite".

Landsholdssange som "Re-sepp-ten", "En for alle", "Vi vil ha' sejren i land" og "Danmarks drenge" har mejslet sig ind i de musikalske historiebøger og i utallige danskeres øregange.

Ved dette års fodbold-EM skal popbandet Alphabeat forsøge at gøre dem kunsten efter og få danskerne til at synge "Vi er red og white, Danmarks dynamite".

De står nemlig bag sangen "Danmarks Dynamite", som i år skal være den fælles slagsang for det danske fodboldlandshold.

- Vi synes, det er vildt at være en del af, at vi spiller tre hjemmebanekampe, for det er historisk, og det kommer vi sikkert ikke til at opleve igen i vores liv, siger bandets ene forsanger, Anders SG.

Det er ikke kun Alphabeats to forsangere, Stine Bramsen og førnævnte Anders SG, der synger om kap på den nye popsang. I vaskeægte Re-sepp-ten-stil har de nemlig inviteret landsholdet med bag mikrofonerne.

Og i stil med Frank Arnesen, der dengang sang de første strofer, er det denne gang målmand Kasper Schmeichel, der tager teten og indleder den nye kampsang.

Derudover synger Pierre-Emile Højbjerg og Yussuf Poulsen også for undervejs, mens resten af truppen fylder ind som kor.

Og de tre fodboldspillere håber, at fans i alle aldre har lyst til at synge med på den nye herrelandsholdssang - hele vejen igennem EM-slutrunden.

- Fodbold og musik kan noget særligt sammen. Vi er mange, der kan huske mange gode fodbold-sange både fra vores barndom og fra vores tid som fans og spillere, udtaler Kasper Schmeichel, Yussuf Poulsen og Pierre-Emile Højbjerg.

Sangen trækker ifølge Alphabeat, der har annonceret, at bandet går på pause til efteråret, på traditionerne for landsholdssange, som er noget, man skal kunne synge med på. Og derfor har bandet også for første gang valgt at udgive en sang på dansk.

Den bundne opgave har dog ikke betydet, at de har skullet ændre ved deres måde at skrive sange. Tværtimod har de zoomet ind på kernen af det, de kan som band, siger forsanger Stine Bramsen.

- En EM-sang skal være super umiddelbar, og alle skal kunne synge med, når de har hørt den to gange. Og i Alphabeat har vi aldrig været bange for at gå efter det catchy omkvæd, så man kan huske den med det samme, siger Stine Bramsen.

Landsholdssangen "Danmarks Dynamite" udkommer 4. juni på diverse streamingtjenester.

/ritzau/