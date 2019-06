Alt er igen på bordet for Frederiksen og de røde støtter

Ifølge Mette Frederiksen (S) er "det hele" på bordet, når det gælder regeringsforhandlingerne.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S), der er udpeget til at forsøge at danne en regering, holdt kortene tæt til kroppen, da hun mandag ankom til forhandlingslokalet på Christiansborg i København.

Her skal hun for 19. dag i træk forsøge at samle Enhedslisten, SF og Radikale Venstre om en plan, der gør, at de peger på Mette Frederiksen som statsminister.

- Det hele er på bordet. Økonomi, politiske ambitioner, normeringer, sagde Mette Frederiksen på vej ind i lokalet.

Specielt minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver er et krav fra SF, der har det som et af sine kardinalpunkter. Det vil dog koste penge og en indsats for at skaffe flere pædagoger.

- Normering er noget af det, vi har brugt meget tid på. Og det er et stort ønske fra mange af dem, der sidder ved bordet, sagde Mette Frederiksen på vej ind.

Om hvor længe danskerne skal vente på en ny regering, sagde Mette Frederiksen:

- Jeg tør ikke konkludere, hvor vi er i forløbet. Det er et godt og vigtigt forløb, og partierne er konstruktive.

- Vi arbejder ud fra, at dette her kan bære. Og det er også det, partierne har tilkendegivet.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre fik sammen et flertal i Folketinget ved valget 5. juni.

Partierne er dog på flere områder meget uenige. Ikke mindst om det økonomiske, hvor Radikale Venstre gerne vil skaffe penge og hænder til mere velfærd ved at få flere ud på arbejdsmarkedet. Det vil Radikale Venstre gerne have via reformer af arbejdsmarkedet og ved mere udenlandsk arbejdskraft.

Socialdemokratiet og ikke mindst Enhedslisten frygter dog, at det reelt vil betyde dårligere forhold for arbejdsløse og en undergravning af det danske arbejdsmarked.

Inden for klimapolitikken er parterne mere enige og er nået frem til en delaftale om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal være sænket med 70 procent i 2030.

Den aftale er dog betinget af, at partierne bliver enige om en samlet plan for en kommende regering.

/ritzau/