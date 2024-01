Alt tyder på at forurening efter Nordic Waste er undgået

Det er indtil videre lykkedes Randers Kommune at beskytte Alling Å fra forurening, efter at jordrensningsvirksomheden Nordic Waste blev ramt af jordskred.

Det viser resultaterne fra de første vandmålinger af Alling Å. Det skriver kommunen selv på Randers Kommunes hjemmeside.

Vandprøverne viser, at der den 20. december var forhøjede koncentrationer af særligt tungmetaller fra Nordic Waste.

Allerede den 23. december så det dog lysere ud. Her har der været et positivt fald, særligt af tungmetaller. Det samme resultat har vist sig i de efterfølgende målinger.

Randers Kommune konkluderer derfor, at de har haft succes med at beskytte Alling Å fra en kraftig tungmetalforurening.

- Jeg er rigtig glad for, at vandprøverne viser de tal, vi havde forventet. Tallene understreger hvor alvorlig situationen var i dagene omkring jul, siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune på kommunens hjemmeside.

- Risikoen for, at Alling Å var blevet forurenet af tungmetaller den 20. december og dagene efter, var så stor, at jeg næsten ikke tør tænke på, hvordan det havde set ud uden vores tiltag.

Frygten for forurening opstod, da jordrensningsvirksomheden Nordic Waste oplevede jordskred i december.

Det er en alvorlig sag, fordi forurenet jord fra virksomheden kan ende i Alling Å og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randers Fjord. Alling Å ligger cirka 22 kilometer nedstrøms fra skadestedet.

På Christiansborg er sagen ikke gået ubemærket hen.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at der er påbud på vej mod virksomheden.

- Et påbud om at være med til at rydde op og sikre miljøet. Og et andet om med kort frist at stille en markant, økonomisk garanti, der skal sikre, at der er midler til at betale for oprydningsarbejdet, har han sagt til avisen.

