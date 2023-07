Alternativ til østjysk kræftkirurgi giver ifølge professor mening

Det giver mening med to centre, der kan foretage højt specialiserede behandlinger af patienter med mave- og tarmkræft.

Det vurderer professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard, Syddansk Universitet.

- Antallet af patienter med den her type kræft vil vokse, fordi der kommer flere ældre. Så der er en vis fremtidssikring i den her beslutning, siger han.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at der skal etableres et alternativ til Aarhus Universitetshospital, når det gælder avancerede indgreb på mave- og tarmkræftområdet.

Beslutningen kommer i kølvandet på sagen om cirka 300 patienter, der ventede for længe på behandling for mave- og tarmkræft på det østjyske sygehus.

- Grunden til at vi åbner for, at yderligere et sygehus (matrikel) kan varetage behandlingen, er, at vi ser, at der er et behov for at robustgøre tilbuddet, skriver Sundhedsstyrelsen i et svar til Ritzau.

- Vi har brug for at få flere fagfolk i spil til at kunne foretage indgrebet, og for at opgaven er geografisk fordelt, lyder det.

Flere læger og politikere udtrykker over for DR bekymring for, at ekspertisen på området risikerer at blive udvandet, når to sygehuse skal deles om behandlingerne.

Der er reelt kun tale om 60 operationer om året, skriver DR.

Det bliver svært for kirurgerne to forskellige steder at opnå tilstrækkelig med erfaring, lyder bekymringen fra blandt andre Per Vadgaard Andersen.

Han er næstformand i Dansk Kirurgisk Selskab og overlæge på Odense Universitetshospital.

Det er ifølge Jes Søgaard en reel bekymring. Men i takt med at antallet af patienter, der får brug for behandlingen, vokser, vil antallet af operationer de to steder også gøre det, påpeger sundhedsprofessoren.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man forventer at åbne en ansøgningsrunde i midten af august, hvor interesserede kan byde ind på opgaven.

Der vil ifølge Jes Søgaard være tre sygehuse, der formentlig vil overveje at påtage sig opgaven: Rigshospitalet, Herlev Hospital og Odense Universitetshospital.

- De, der byder ind på opgaven, får et arbejde med at få oparbejdet en ekspertise på området. Der er en del planlægning og forberedelsesarbejde, der skal lykkes.

- Men det vil være nogle meget svære overvejelser, for det er meget komplicerede operationer, siger Jes Søgaard.

