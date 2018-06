Alternativet åbner for statsborgerskab til tidligere kolonier

Udspillet "En anden verden", der præsenteres mandag, er Alternativets bud på en ny global kurs.

Den europæiske kolonihistorie er roden til flere af de konflikter, verden oplever i dag, og det ansvar skal tidligere kolonimagter tage på sig.

Det mener Alternativet, som i et nyt udspil foreslår, at Danmark skal undskylde over for og kompensere tidligere kolonier - for eksempel med statsborgerskaber.

- Vi bliver simpelthen nødt til at lade være med at være bange for at sige undskyld for vores historiske ansvar, fordi vi er bange for, at det kommer til at koste penge, siger udenrigsordfører Rasmus Nordqvist.

I stedet skal Danmark og andre kolonimagter indgå i dialog med tidligere kolonier for at sikre, at historien ikke belaster nye generationer.

- Vi skal se på, hvordan vi kan undskylde for det, vi har gjort, og i en tæt dialog se, om der er noget, vi kan gøre for at have et godt og bæredygtigt forhold i fremtiden, siger Nordqvist.

Det kan ifølge ordføreren for eksempel være ved statsborgerskaber eller uddannelsesmæssige samarbejder.

I 1917 solgte Danmark De Vestindiske Øer - Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix - til USA. 100-årsdagen blev sidste år markeret i Danmark, og derfor tror Nordqvist ikke, at diskussionen er død.

- Nu prøver vi at presse på for, at vi går ind i en dialog med de her borgere og lande for at se på, hvordan vi gør det bedre, siger han.

- Og det tror jeg egentlig ikke, er urealistisk, for ligesom rigsfællesskabet ikke er en statisk størrelse, er de andre det heller ikke, siger han.

Forslaget er en del af Alternativets udspil "En anden verden" til en ny global politik. Det præsenteres mandag og er en sammenkædning af flere politikområder, blandt andet udenrigs-, udviklings- og forsvarspolitik.

- Det er helt afgørende, at vi ser på, hvordan vi skaber det bedste Danmark for verden.

- Så vi ikke tror, at udenrigspolitik er noget, vi tager ud og laver og tager hjem igen, men laver en reel samtænkning af alle de her områder, forklarer Rasmus Nordqvist fra Alternativet.

/ritzau/