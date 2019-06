Alternativet afviser at blive parlamentarisk grundlag for S

Uffe Elbæk er klar til at samarbejde konstruktivt med Mette Frederiksen, men fastholder position som fri fugl.

Alternativet kommer ikke til at blive parlamentarisk grundlag for en regering under ledelse af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Det slår Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, fast, inden han fredag eftermiddag går til regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet oven på onsdagens folketingsvalg.

- Med den viden, jeg har i dag, er det helt udelukket. Vi bliver ved med at være den frie politiske stemme, der ønsker opbrud i blokkene, siger Uffe Elbæk.

- Betyder det så, at vi ikke kan arbejde konstruktivt sammen, hvis vi ellers kan blive enige? Nej, vi kan sagtens finde ud af at arbejde godt sammen, hvis vi ellers kan blive enige, siger han.

Alternativet gik til valg med netop Uffe Elbæk som statsministerkandidat for det, som partiet kalder grøn blok.

Partiet afviste at støtte en anden statsministerkandidat fra enten rød eller blå blok.

Ved valget fik Alternativet 3,0 procent af stemmerne, hvilket udløste fem mandater.

Det var noget af en tilbagegang i forhold til partiets første folketingsvalg i 2015. Dengang fik Alternativet 4,8 procent af stemmerne og ni mandater.

Partiet har sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten, stillet krav på klimaområdet og Alternativet vil blandt andet tage imod 2000 kvoteflygtninge om året.

- Det vigtigste for Mette er at være sikker på ikke at få et flertal imod sig første dag i salen. Jeg er spændt på at høre, hvordan vi sikrer det.

- Og helt ærligt, hun har jo lige nu 91 mandater bag sig, og hun har en række partier, der har peget på hende. Og tillykke med det og det flotte valg, de har fået.

- Det ændrer bare ikke på vores position. Den er, at vi hverken peger på den ene eller den anden, og vi holder heller ikke hånden under hverken den ene eller den anden, siger Uffe Elbæk.

/ritzau/