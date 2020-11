Alternativet-bestyrelse vil fokusere på politik efter Fock-exit

Alternativet har et kæmpe politisk potentiale, som ikke er udfoldet endnu, mener partiets hovedbestyrelse.

Det var "noget af en bombe" og "en stor overraskelse" for hovedbestyrelsen i Alternativet, da den fik at vide, at Josephine Fock lørdag med øjeblikkelig virkning trækker sig som politisk leder for partiet efter mindre end ti måneder på posten.

Det siger Bente Holm Villadsen, forperson for Alternativets hovedbestyrelse, som dog ikke fortryder, at Josephine Fock overtog posten efter Uffe Elbæk i februar.

- For mig at se har Josephine Fock været lige præcis det, vi havde brug for på det tidspunkt, siger hun.

Ifølge Bente Holm Villadsen er Alternativets hovedbestyrelse meget taknemmelig over, hvad Fock har udrettet siden februar.

- Hun har været med til at få Alternativets Unge rigtig tæt på moderpartiet, så vi har fået et virkelig stærkt samarbejde med Alternativets Unge.

- Hun har været med at skabe en flad struktur i vores organisation og på det politiske. Det har vi villet i lang tid - væk fra topstyring - og det er lykkedes rigtig godt under Josephine, siger forpersonen.

Josephine Fock er ifølge Bente Holm Villadsen medvirkende årsag til, at flere fra Alternativets ungdomsorganisation - Alternativets Unge - i dag er ordførere for partiet, selv om de ikke er i Folketinget.

Og den aftrædende politiske leder har altså også været med til at sikre, at Alternativets beslutninger nu bliver truffet i "de rigtige fora".

Josephine Fock selv har begrundet sin tilbagetræden med, at "opgaven med at samle partiet har været for svær".

Partiets eneste medlem af Folketinget, Torsten Gejl, har lørdag udtrykt god tro på Alternativets fremtid trods Focks farvel. Og det samme gør Bente Holm Villadsen.

Hun mener, at Alternativet nu skal "holde tungen lige i munden" og fokusere på at formidle politik.

- Vi har et kæmpe politisk potentiale, som slet ikke er udfoldet endnu. Og det er der, vi skal kigge hen og i gang med.

- Vi glæder os så meget til kommunalvalg og regionsvalg og komme ud med alt, hvad vi har at byde på, siger Bente Holm Villadsen.

Alternativet skal holde et ekstraordinært landsmøde, hvor der skal findes en ny politisk leder. Det vides ikke, hvornår det vil finde sted. Men hovedbestyrelsen sigter efter, at det bliver afholdt "hurtigst muligt".

/ritzau/