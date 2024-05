Alternativet kæmper for første EU-mandat med cannabis og borgerløn

Jan Kristoffersen fylder ekstremt meget på Alternativets landsmøde lørdag i Odenses kongrescenter, hvor væggene er plastret til med valgplakater med hans ansigt.

Men i den nationale, offentlige debat er Alternativets spidskandidat til EU-parlamentsvalget ikke brudt igennem, og ifølge målinger kommer partiet ikke ind.

Med en måned til valget er det nu, slutspurten skal sættes ind.

- Jeg tror, budskabet er ved at gå op for folk. På mine kanaler er folk bevidst om, at vi har et vigtigt valg, men de fleste folk har en hverdag, de skal have til at gå op. Så på den måde kan det godt ligge lidt fjernt, siger han.

Den 49-årige jurist arbejder som politisk rådgiver for partiet, som han også er spidskandidat for ved parlamentsvalget 9. juni, hvor partiet oprindeligt satsede på to ud af de nu 15 pladser.

Han er forholdsvis ukendt i den brede offentlighed, men har tidligere været kandidat ved både folketings- og EU-valg, hvor han ikke blev valgt ind. Og så har han tidligere skrevet og udgivet en fantasyroman.

Alternativet jagter sit første mandat, da partiet ikke kom ind i 2019, hvor Rasmus Nordqvist var spidskandidat, mens Jan Kristoffersen var almindelig kandidat.

Nordqvist var kendt fra Folketinget, og de grønne partier stormede ind i resten af Europa, men Alternativet kunne kun se forgæves til.

Dermed ser det mere end svært ud for Jan Kristoffersen, der tager det med ro, men er begyndt at ryge igen, fordi det hele spidser til.

Han understreger, at det blot er tobak med henvisning til, at partiet arbejder på at legalisere cannabis i Danmark - og EU, hvis partiet kommer ind.

Det er ikke lykkedes partiet at indføre det i Danmark, hvor der bor knap seks millioner indbyggere, så i stedet vil partiet forsøge i EU, hvor der bor knap 500 millioner.

- Alle undersøgelser viser, at der er flertal i den danske befolkning. Det er kun enkelte partier, der stritter imod.

- Når vi ikke kan gå ind ad den dør, fordi der sidder et lille mindretal på Christiansborg, som går imod befolkningens ønske. Så må gå ind ad den store fordør i Bruxelles, siger spidskandidaten.

Partiet arbejder også for en borgerløn for alle i unionen og for bæredygtige, sociale og grønne handelsaftaler med resten af verden.

- Mens vi laver regler og rammer for vores eget univers, så skal vi sprede det ud til resten af verden og stille vilkår til dem, vi handler med. USA, Indien, Kina. For så får vi et globalt gearskift, hvor vi går ned i gear og op i kvalitet, siger han.

Han tror "100 procent" på, at partiet kommer ind for første gang og fremhæver, at mange vælgere er i tvivl, og at der stadig er "lang tid tilbage" af valgkampen,

Hvis partiet opnår valg, vil de søge ind i De Grønne. De er i valgforbund med Socialdemokratiet og SF.

