Alternativet kalder på støttepartier for grønnere finanslov

Alternativet er langt fra tilfreds med regeringens udspil til en finanslov for 2022. Det fortæller politisk ordfører Torsten Gelj på partiets sommergruppemøde.

- Selv om FN har lavet en klimarapport, der siger, at det står værre til med klimaet end forventet, så laver regeringen et udspil, der er mindre ambitiøst på det grønne område end sidste års finanslov.

- Efter Alternativets mening, bør finansministeren (Nicolai Wammen (S), red.) have stået frem og sagt: Nu flytter vi fokus fra den ene krise til den anden, siger han.

Den politiske ordfører vil derfor have regeringens støttepartier, SF, De Radikale og Enhedslisten, til at gå sammen med Alternativet for at presse regeringen til en grønnere finanslov.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når støttepartierne ikke gør alvor af at vælte regeringen, når den ikke tager klimaet alvorligt, og de heller ikke får nogen indflydelse gennem ministerposter, så skal de i hvert fald være med til - sammen med Alternativet - at kræve, at hver eneste finanslov bliver grønnere end den sidste, siger Torsten Gejl.

Alternativet var med sit ene mandat med i sidste års finanslovsaftale.

/ritzau/