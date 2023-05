Alternativet-leder: Vi står stærkere end nogensinde

Når Alternativets medlemmer lørdag og søndag samles til partiets landsmøde i Odense, er det et særligt et af slagsen.

Partiet kan i år nemlig fejre sit 10-års jubilæum. Og det kan Alternativet endda gøre som folketingsparti. Det var stik imod forudsigelserne frem mod folketingsvalget 1. november sidste år.

- Vi står på et stærkere fundament nu, end jeg har oplevet nogensinde før, siger politisk leder Franciska Rosenkilde inden landsmødet.

Alternativet blev af stort set samtlige politiske meningsdannere erklæret som et parti på vej mod endestationen, da fire af partiets dengang fem folketingsmedlemmer i marts 2020 forlod partiet.

Partistifter Uffe Elbæk var blandt dem, der sagde farvel i protest mod den dengang nyvalgte politiske leder, Josephine Fock.

Med Torsten Gejl som en enmandshær i Folketinget og fra 2021 Franciska Rosenkilde som politisk leder lå Alternativet længe til en tilsyneladende sikker exit fra Folketinget.

Helt frem til oktober sidste år lå partiet hver eneste gang under spærregrænsen på to procent til Folketinget i de meningsmålinger, som analyseinstituttet Voxmeter udarbejder for Ritzau.

Men på selve valgdagen 1. november bakkede 3,3 procent op om Alternativet. Partiet gik således et mandat frem til seks mandater i forhold til valget i 2019.

Franciska Rosenkilde mener, at partiet både er blevet mere "seriøst" og "modent".

Det har været nødvendigt, fordi "de problemer, som vi har italesat, kun er blevet værre".

Alternativet blev i sin tid primært kendt som et grønt parti, som var først til at lancere en målsætning om, at Danmark skulle reducere sin udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

Den ambition blev senere indskrevet i klimaloven, som nyder bred opbakning i Folketinget.

Partiet slog sig fra starten dog også op på andre bemærkelsesværdige forslag. Herunder idéen om at indføre en arbejdsuge på 30 timer.

Franciska Rosenkilde vurderer, at dannelsen af SVM-regeringen i december og de efterfølgende mange alliancer på kryds og tværs i oppositionen har medført et "opbrud med den her meget ideologiske politiske kamp".

- Det har på en eller anden måde skabt et rum for, at folk er lidt mere åbne for, at alt kan ske.

- At Alternativet pludselig kommer med et bud på et bæredygtigt samfund, er ikke helt så skørt, som dengang rød var rød, og blå var blå, siger hun.

/ritzau/