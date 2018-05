Alternativet mister hvert niende medlem forud for landsmøde

I weekenden er der landsmøde for Alternativet, som har sagt farvel til hvert niende medlem på et år.

Alternativet har mistet 1250 medlemmer siden sidste forår, hvor partiet havde 11.000 medlemmer. Det oplyser partiet forud for det kommende landsmøde i Odense i weekenden.

Partileder Uffe Elbæk (A) mener, at det er fordi, partiet tør tage fat på de upopulære dagsordener. Det skriver han på Twitter.

- Hvis man for alvor skal ændre verden, skal man også turde at formulere de upopulære idéer. Man flytter og forbedrer ikke verden ved at være konform og kun tale til mainstream. Det er derfor, vi har sat Alternativet i verden, skriver han.

Forud for landsmødet sidste år var partiet Folketingets fjerdestørste målt på antallet af medlemmer.

I løbet af det seneste år har Alternativet været i vælten.

Op til kommunalvalget i november skrev Jyllands-Posten, at partiets ledelse på Christiansborg var i gang med at undersøge flere sager om seksuelle krænkelser.

Eksempelvis berettede avisen om, at en chef i partiet havde opfordret ansatte til at sende billeder af deres lem.

Billederne skulle bruges i en "fiffig collage" i forbindelse med et arrangement på baren Centralhjørnet.

Uffe Elbæk var ifølge den daværende pressechef med på ideen, men den blev droppet efter kritik.

Politisk ordfører Carolina Magdalene Maier (A) mener, at tilbagegangen er helt naturlig, og at partiet har fundet en medlemsstørrelse, som passer til folketingsgruppens størrelse.

- Når man kigger på vores politiske projekt, er det ikke et, vi kan indfri i morgen, overmorgen eller om et år. Det er visioner, som kræver en større omstilling af samfundet.

- Så hvis nogen havde håbet, at vi på to eller tre år kom med meget markante politiske resultater af vores egen politik, så kan jeg godt forstå, hvis de ikke lige har fået indfriet de forventninger, siger hun.

Hun kan ikke afvise, at sagerne om seksuelle krænkelser har haft en effekt.

- Det kan jeg selvfølgelig ikke afvise, det kan sagtens være, at nogen havde tænkt, at det var en grund til at melde sig ud af Alternativet.

- Jeg synes, vi har håndteret de sager, der har været, forsvarligt.

Alternativet holder landsmøde i Dok5000 på havnen i Odense denne weekend.

/ritzau/