Alternativet om klimaplan: Forbruget skal falde markant

Hvis vi skal forhindre global opvarmning, er det nødvendigt at tage skrappe midler i brug, mener Alternativet.

Når Alternativet i sit klimaudspil foreslår en række vidtgående løsninger for at forhindre global opvarmning, er det blandt andet en reaktion på den rapport fra FN's klimapanel, der blev offentliggjort i mandags.

Det fortæller partiets klimaordfører, Rasmus Nordqvist.

- Rapporten siger, at vi er nødt til at bremse kraftigt op inden 2030.

- Det kræver, at vi foruden at sikre en grøn omstilling inden for transport, landbrug og boligmassen også er nødt til at kigge på vores forbrug, siger han.

Alternativet vil have lavet en fælles handlingsplan, der sikrer at udledningen af CO2 pr. dansker reduceres fra det nuværende niveau på mellem 18 og 19 ton til mellem 2 og 3 ton.

Og her kan der altså vindes en del på at omlægge vores forbrug af blandt andet elektronik.

- Det er derfor, at vi vil gøre op med reklamationsretten på to år, fordi den er medvirkende til, at producenter ikke behøver lave ting, der kan holde ret meget mere end to år.

- Det sammenholdt med, at vi foreslår, at man skal have fradrag for reparationer, skulle gerne betyde, at vi kan få ting til at holde meget længere, siger han.

Rasmus Nordqvist glæder sig over, at der allerede er sket et skred i danskernes holdning til forbrug.

- Men vi bliver også nødt til at skabe incitamenterne for at få fremmet den tankegang.

Alternativets klimaplan indeholder kun få detaljer om finansiering, men den er der styr på, forsikrer ordføreren.

- Nogle af forslagene i vores klimaudspil koster ikke noget for statskassen, eller også finansierer de sig selv. Vi vil for eksempel også gøre det gratis at køre med elbil over Storebælt, og det betaler vi ved at forlænge tilbagebetalingen af broen med tre år.

- Men i vores regeringsprogram har vi sat 20 milliarder kroner om året af til grøn omstilling, og det bliver fra den pulje, at de nye initiativer skal finansieres, siger Rasmus Nordqvist.

/ritzau/