Alternativet regner med at finde Grünfeld-afløser i næste uge

Alle er i spil, lyder det fra Alternativets gruppeformand i borgerrepræsentationen i København.

Afløseren for den afgåede kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld (Alternativet), bliver formentlig først fundet i næste uge.

Det vurderer Franciska Rosenkilde, der er Alternativets gruppeformand i Borgerrepræsentationen.

Alternativet i København har seks medlemmer af Borgerrepræsentationen. Deriblandt Grünfeld selv.

Det er blandt de øvrige medlemmer, at afløseren skal findes. Og alle er i spil i øjeblikket. Det siger Franciska Rosenkilde.

Hun understreger, at Alternativets medlemmer af Borgerrepræsentationen og Alternativet i København vil arbejde tæt sammen om at finde afløseren. Det skal være en inddragende proces, siger hun.

Planen er, at der findes én person, som alle bakker op om. Der skal altså umiddelbart ikke være kampvalg, hvis det står til Franciska Rosenkilde.

Til Politiken bekræfter Badar Shah, som repræsenterer Alternativet, at han er en af kandidaterne til at overtage borgmesterposten.

- Ja, jeg er en af kandidaterne i spil til at blive den næste kultur- og fritidsborgmester, skriver han i en sms til Politiken.

Rod med cv'et, dyrt indkøbte møbler til borgmesterkontoret og trusler mod familien var blandt årsagerne til, at Grünfeld sent onsdag aften på Facebook skrev, at han stopper som kultur- og fritidsborgmester.

/ritzau/