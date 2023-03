Alternativet savner klimafokus og bliver ikke en del af finansloven

Alternativet bliver ikke en del af finansloven for 2023.

Det oplyser partiet i en skriftlig kommentar, efter at det tirsdag var til sættemøde hos finansminister Nicolai Wammen (S).

Det var i forvejen ganske ventet, at Alternativet ikke bliver en del af finansloven. Men partiet er det første, som forlader forhandlingerne. Og det altså efter sættemødet, der er et møde, inden de egentlige forhandlinger begynder.

Ifølge Alternativet er der for lidt fokus på klimaet fra regeringens side. I sidste uge præsenterede regeringen sit finanslovsforslag.

- Regeringens finanslovsforslag er blottet for nye, væsentlige klimapolitiske initiativer, siger politisk ordfører Torsten Gejl (AL) i den skriftlige kommentar.

- Inden for de seneste uger har regeringens eget klimaråd dumpet deres indsats for tredje gang i træk. FN's klimapanel har advaret om, at det kræver øjeblikkelig handling, hvis vi skal undgå at gøre uoprettelig skade på vores planet.

- I det lys er det dybt bizart, at regeringen fremlægger et finanslovsudspil uden nogen form for klimahandling. Det kan Alternativet ikke være med til, siger han.

Allerede da regeringen præsenterede sit finanslovsforslag torsdag i sidste uge, var der kritik fra blandt andre Alternativet i forhold til klimaet.

Wammen beklagede da også, at klimakrisen ikke ordret er nævnt i forordet til den pjece over finanslovsforslag, som regeringen præsenterede.

I forordet, som Wammen er afsender på, bliver coronaepidemien, krigen i Ukraine og de lange ventetider på hospitalerne nævnt. Men altså ikke klimakrisen.

- Jeg har i det, jeg har stået og sagt her, nævnt klimakrisen i hvert fald ti gange, og hvis det ikke står i forordet, så er det en forglemmelse, sagde Wammen.

Det imponerer heller ikke Alternativet, at forhandlingsreserven i regeringens finanslovsforslag udgør 200 millioner kroner. Det er markant mindre end ved tidligere finanslovsforslag.

Forhandlingsreserven er den pose penge, som regeringen lægger op til at forhandle om med de øvrige partier.

- Regeringen har afsat 200 millioner kroner i forhandlingsreserve. Det er ingenting i det store billede, hvor vi forhandler om 1200 milliarder.

- Hvis vi for alvor skal sætte gang i en bæredygtig omstilling af vores samfund, kræver det, at regeringen går væk fra sit kulsorte fokus på økonomisk vækst og satser helhjertet på grønne løsninger. Det har de desværre ikke vist nogen vilje til ved disse finanslovsforhandlinger, siger Gejl.

/ritzau/