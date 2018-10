Alternativet ser stor udskiftning som fordel

Uffe Elbæk er i stigende grad synonym med Alternativet, vurderer kommentator forud for udskiftning i partiet.

Fem ud af ti af de medlemmer Alternativet fik valgt i Folketinget ved seneste valg genopstiller ikke ved næste valg. Et sjette er spidskandidat til EU-parlamentsvalget, der kommer senest til maj.

Men partiet selv ser den store udskiftning som en fordel. Det forklarer politisk ordfører Carolina Magdalene Maier.

- Vi har været gode til at bringe den energi ind, der kommer ude fra. De væsentligste argumenter er dem, der kommer ude fra felten.

- Det har langt mere værdi end at have siddet 20 år på Christiansborg, siger hun.

Den politiske ordfører har "masser af respekt" for, at nogle af folketingsmedlemmerne har valgt ikke at tage en tørn mere.

- Da vi blev valgt ind, var der en kæmpe begejstring. Det var et nyt projekt. Og nu skulle vi bare forandre det hele, siger hun.

- Så måtte vi sande, at der er en virkelighed derinde, som ikke lader sig forandre så hurtigt.

Udskiftningen blev ekstra tydelig søndag, hvor partiets medlemmer i København skulle vælge, hvem de vil sætte i stedet for Niko Grünfeld, der går af som kulturborgmester i København.

Borgmesteren gik af, efter historier om udgifter på 130.000 til en ny indretning af Grünfelds kontor og urigtige oplysninger i hans cv.

Carolina Magdalene Maier har måtte erkende, at hun de seneste tre år har fløjet for meget og skal have ændret sine vaner.

Sagerne til trods viser den seneste meningsmåling fra Voxmeter, at Alternativet ligger omkring eller lidt over valgresultatet fra sidste valg.

Ifølge politisk kommentator Noa Redington skal Alternativet tage folketingsmedlemmernes afgang - senest Pernille Schnoor - med ro.

- Alternativet skal tage det helt roligt. Danskerne ved ikke, hvem Pernille Schnoor er, så det overlever de, siger Noa Redington.

- Det står mere og mere klart, at Alternativet er først og fremmest Uffe Elbæk. Det er Uffe Elbæk, der fylder på Christiansborg. Uffe Elbæk er for danskerne Alternativet.

/ritzau/