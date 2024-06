Alternativet står til nedtur: Det interesserer mig ikke

Flere valgstedsmålinger peger på, at Alternativet ikke får et mandat ved valget til EU-Parlamentet.

Men det bekymrer ikke spidskandidat Jan Kristoffersen. Han interesserer sig ikke for de målinger og prognoser, der laves, før stemmerne er talt op.

- Jeg tænker ikke noget. Jeg interesserer mig for resultatet, det er det eneste.

- Jeg interesserer mig for resultatet. That's it, siger Jan Kristoffersen.

Partiet står til 3,3 og 2,4 procent hos henholdsvis DR og TV 2.

Dermed skal der ske mirakler, hvis partiet skal have et mandat. Valgstedsmålingerne skal være helt skæve.

- Jeg har det fint. Det har jeg faktisk, siger spidskandidaten, som blandt andet har ført kampagne og optrådt på plakater under forskellige andre navne som "Gandalf" og "Jannabis".

En grøn landbrugssektor er på listen over partiets mærkesager.

Alternativet vil gerne have en ny landbrugsstøtte, der gavner nye og grønne landbrug fremfor store industrielle landbrug.

Dyrene skal desuden fri. Der skal blandt andet være et fuldt stop for lange dyretransporter, en reduktion af dyreforsøg, og så skal der være forbud mod fiksering af søer.

Jan Kristoffersen, som har været konsulent hos revisionsselskabet Deloitte, har også optrådt som sanger og holdt koncerter i forbindelse med sin valgkamp.

Spørgsmål: Er der noget, du tænker, skulle være gjort anderledes?

- Nej. Hvorfor det? På grund af en exitpoll?

Spørgsmål: Det kan jo være, at det er sådan, det bliver?

- Så må vi forholde os til det der, siger Jan Kristoffersen.

- Jeg forholder mig ikke til, hvad nu hvis. Det orker jeg ikke at bruge tid, energi og ressourcer på, siger spidskandidaten.

Uanset, hvad resultatet af EP-valget måtte blive, så mener Jan Kristoffersen, at kampagnen har været god for partiet.

- Vi har allerede fået en masse ud af kampagnen. Vi har fået en masse positiv energi ud af den. Så det er jo fedt, siger han.

Alternativet har ikke tidligere haft medlemmer i Europa-Parlamentet. Partiet stillede også op i 2019.

