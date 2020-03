Alternativet står over for endnu en skæbnetime

Alternativet ligner et parti i opløsning, siger politisk kommentator inden skæbnemøde i partiet lørdag.

På et ukendt sted og et ukendt tidspunkt skal Alternativets hovedbestyrelse lørdag mødes for at tage stilling til, om den fortsat har tillid til partiets politiske leder Josephine Fock.

I yderste konsekvens kan hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde og nyvalg.

Det er anden gang på få uger og det seneste skridt på den stenede vej, partiet har været på, siden Josephine Fock blev valgt 1. februar.

Valget har skabt kiv i partiet, da folketingsgruppen havde foretrukket Rasmus Nordqvist. Og da der efterfølgende er kommet både anonyme og åbne anklager om krænkende adfærd mod Josephine Fock.

- Lige nu ligner det et parti, der er ved at opløse sig selv i tårer og har valgt den langsomme død ved at ligge i krig med sig selv.

- Det er et parti uden sammenhængskraft, uden et samlende mål og en samlende kultur. Nu skal de forsøge at samle trådende på et tidspunkt, hvor der er mere der skiller dem end samler dem, siger politisk kommentator Søs Marie Serup.

Der var allerede murren i krogene fra folketingsgruppen, da Josephine Fock blev valgt som politisk leder. Og ondt blev værre, da Information bragte en artikel baseret på anonyme kilder.

Den beskrev krænkende adfærd - endda fysisk ruskeri - over for tidligere ansatte.

Josephine Fock har pure afvist anklagerne og dele af baglandet har meldt ud, at de har svært ved at se sig selv i partiet, hvis den demokratisk valgte politiske leder trækker sig.

Søs Marie Serup ser ikke meget fremtid for det unge parti. For selv om partier som De Konservative, SF og Venstre har overkommet dybe kriser og splittelse, så var de langt mere sammentømrede.

- De overlevede på tradition, historik og en sammenhængskraft, man ikke kan trylle frem på et kort tid.

- Det er simpelthen et spørgsmål om at have mange kilometer i benene sammen, der giver en kerne af kulturbærere og "die-hard"-tilhængere, der fortsætter med at tro på projektet, om de så er de sidste, der gør det, siger den politiske kommentator.

Også Liberal Alliance var nede i et dybt hul, men partiet havde ifølge Søs Marie Serup et stærkt kort i Anders Samuelsen. Hun ser ikke en tilsvarende leder i Alternativet lige nu.

Derfor tror hun også, at begyndelsen til enden for partiet er begyndt.

- Det kan godt være, at partiet slår sig selv ihjel langsomt. Men det er meget usandsynligt, at vi ser Alternativet i Folketinget efter næste valg.

- Når vi skriver historien om Alternativet, så mener jeg, at det er omkring nu, at limen holdt op med at virke, siger Søs Marie Serup.

/ritzau/