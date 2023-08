Alternativet støtter regeringen: Koranafbrændinger skal stoppes

Alternativet støtter regeringens ambition om at finde en juridisk løsning på, hvordan man kan forhindre koranafbrændinger inden for rammerne af ytringsfriheden.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

"Alternativet mener, at koranafbrændinger i flere tilfælde vil kunne stoppes med henvisning til eksisterende lovgivning eller ved at udvide eksempelvis racismeparagraffen," lyder det fra partiets politiske leder Franciska Rosenkilde i meddelelsen.

Partiet afventer nu regeringens konkrete forslag.

Ifølge Rosenkilde skal man stadig kunne udtale sig præcis lige så kritisk om religioner fremover, som man kan i dag.

"Og som man også kunne, før vi afskaffede blasfemiparagraffen i 2017", siger hun videre i meddelelsen.

"Jeg forestiller mig, at man kan lade sig inspirere af Norge, hvor man tidligere har stoppet en koranafbrænding med henvisning til deres racismeparagraf, der indeholder et forbud mod hadefulde ytringer."

Hvorvidt det betyder, at partiet støtter op om et egentligt forbud eller delvist forbud mod koranafbrændinger, fremgår ikke af meddelelsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Franciska Rosenkilde.

To andre venstrefløjspartier Enhedslisten og SF har tidligere meldt ud, at de er imod regeringens forsøg på at forbyde koranafbrændinger foran ambassader.

"Vi skal ikke ændre vores lovgivning, fordi nogle despotiske regimer - der ikke selv har den fjerneste respekt for selv de mest basale menneskerettigheder - truer erhvervslivets eksportinteresser," skrev Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, mandag på det sociale medie X.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har også meldt ud, at de vil forsøge at tvinge regeringens forslag om et forbud mod koranafbrændinger ud i en folkeafstemning.

