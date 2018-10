Alternativet vil forbedre klimaet med milliardbeløb

Klimaet kommer før alt andet, selv om det koster, siger Alternativets finanslovordfører Josephine Fock.

Det haster mere end alt andet at omstille klimaet, mener Alternativets finansordfører Josephine Fock, før hun forhandler finanslov med finansminister Kristian Jensen (V) ved det første sættemøde torsdag.

- Det, der er vigtigt for os, er, at der hurtigst muligt laves en bæredygtig omstilling på det grønne område. Det er både klima, energi, transport og så videre, siger Josephine Fock.

- I regeringens udspil mangler landbruget helt eklatant. Så landbruget og transport er en helt stor udfordring.

Spørgsmål: Hvor skaffer I pengene? I åbningsdebatten sagde statsministeren, at statskassen mister 50 milliarder kroner uden bilafgifter?

- Alternativet har fremlagt et regeringsprogram. Vi finder 80 milliarder kroner til den grønne omstilling. Det gør vi blandet andet ved at fremrykke pensionsbeskatning.

Nu beskatter staten først pensioner, når de udbetales. Derfor ligger der mange milliarder kroner i udskudte skatter, påpeger Josephine Fock.

Spørgsmål: Statskassen fik et par hundrede milliarder kroner ind ved at fremrykke beskatningen af kapitalpensioner. Men beløbet kan ikke bruges til at finansiere klima og velfærd?

- Vi gør det ved Vismændenes model, som man kan benytte, hvis man står og mangler penge. Hele den grønne omstilling er noget, vi skal i gang med nu og her. Så vi er nødt til at bruge de penge, siger Josephine Fock.

Alternativet vil ansætte langt flere i det offentlige. Regeringen har advaret om, at private virksomheder savner arbejdskraft og vil sænke mindstelønnen for udlændinge til 330.000 kroner.

- Regeringen er helt enig med regeringen i, at vi skal skaffe udenlandsk arbejdskraft, siger Josephine Fock.

Hun regner ikke med at komme med i en aftale om finansloven.

- Jeg er nok ikke så forhåbningsfuld, siger Josephine Fock.

/ritzau/