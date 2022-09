Alternativet vil indlemme grønne partier inden valget

Alternativet ønsker at indlemme Grøn Alliance som en del af Alternativet inden et kommende folketingsvalg.

Det fortæller politisk leder for Alternativet Franciska Rosenkilde på et pressemøde ved partiets sommergruppemøde onsdag i København.

- Vi forhandler lige nu med Grøn Alliance. Og det går godt. Vi kan forhåbentligt melde noget ud på den her side af et valg. Det er helt klart ambitionen, siger hun.

I slutningen af august opfordrede Francisca Rosenkilde flere grønne partier om at slutte sig til Alternativet. Indtil videre ser det kun ud til, at Grøn Alliance er ved at bide på krogen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politisk leder for Frie Grønne Sikandar Siddique afviste ved partiets sommergruppemøde i august at lade Frie Grønne indlemme i Alternativet.

I stedet foreslår han, at Alternativet nedlægger sig selv og bliver en del af Frie Grønne.

- Vi står helt rent i den kompromisløse klimakamp, fordi vi fra start har sagt nej til samtlige uambitiøse klimaaftaler,

- Jeg har fra starten sagt til Franciska og Alternativet, at det må være under Frie Grønnes faner, at den kompromisløse klimakamp kæmpes. De er mere end velkomne, hvis de kan stå inde for den linje, siger Sikandar Siddique i en skriftlig kommentar.

Det ser Alternativet dog ikke som en gangbar mulighed, netop fordi Frie Grønne ikke er med i klimaloven.

- Vi har overvejet scenariet. I al ydmyghed har vi konstateret, at Alternativet har den største og mest erfarne organisation.

- Derudover er klimaloven en adgangsbillet til selve klimaforhandlingerne. Nedlægger vi partiet, har vi ikke adgang til dem, siger Franciska Rosenkilde.

Alternativets folketingsmedlem, Torsten Geil, understreger, at Alternativets deltagelse i klimaloven ikke står til diskussion.

- Vi vil ikke give køb på at være med i klimaforhandlingerne. Klimaet er for os det allervigtigste i dansk politik, siger han.

Ingen af de små grønne partier står til at komme over spærregrænsen, hvis der bliver udskrevet valg i dag.

I den seneste måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, står Alternativet til 1,4 procent af stemmerne. Grøn Alliance står til 0,1 procent, mens Frie Grønne står til 0,5 procent af stemmerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ventes at udskrive folketingsvalg i dette efterår.

Ritzau forsøger at hente en kommentar fra Grøn Alliance om udmeldingen fra Franciska Rosenkilde.

/ritzau/