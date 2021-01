Alternativets eneste borgmester genopstiller ikke

Borgmesteren på Fanø, Sofie Valbjørn, genopstiller ikke ved kommunalvalget i november.

Fanø Kommune skal have ny borgmester i forbindelse med kommunevalget i november.

Borgmester Sofie Valbjørn (AL), der er Alternativets eneste borgmester på landsplan, genopstiller ikke.

Det skriver hun på Facebook.

- Efter længere overvejelser har jeg besluttet, at jeg ikke genopstiller til Byrådet på Fanø ved kommunalvalget i november 21, skriver hun.

I et længere opslag tilføjer hun:

- Man arbejder i dele af Byrådet for meget for sig selv, eller for de borgere, der har stemt på én, og for lidt for fællesskabet Fanø. Hvis politikerne ikke går forrest for Fanø, kan vi ikke forvente at borgerne sætter fællesskabet først.

- Den politisk kultur, har jeg ikke kunne ændre, og derfor vurderer jeg, at jeg på den lange bane kan bruge mine kræfter og mit engagement bedre andre steder end i Byrådet på Fanø.

Valbjørn har repræsenteret Alternativet i en særdeles tumultarisk periode for partiet.

I forbindelse med folketingsvalget i 2019 gik Alternativet tilbage og måtte nøjes med fem mandater.

Partistifter Uffe Elbæk meddelte samme år, at partiet skulle have en ny politisk leder. Efter et kampvalg blev tidligere folketingsmedlem Josephine Fock valgt som leder og trådte til i februar sidste år.

Det skabte ramaskrig internt i partiet. Valget af Fock blev begyndelsen på en voldsom uro blandt partimedlemmer i og uden for Folketinget.

Blandt andet blev Fock anklaget for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018.

Kaosset kulminerede kort før coronaens ankomst til Danmark, da fire ud af partiets fem folketingsmedlemmer meldte sig ud af partiet for at blive løsgængere. Herunder medstifterne Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist. I dag er Torsten Gejl Alternativets eneste medlem af Folketinget.

Fock trådte selv tilbage som politisk leder efter knap et år på posten. Da Fock trak sig, udtalte hun i en pressemeddelelse, at det havde været for "svært at samle partiet".

Alternativet har endnu ikke valgt ny leder. Franciska Rosenkilde, som er Alternativets kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, har meldt sig til posten.

/ritzau/