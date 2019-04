Alternativets forperson besejrer forgænger efter kampvalg

Michael Jellesmark forsøgte lørdag uden held at få comeback som Alternativets forperson.

Poul Brandrup kan fortsat kalde sig forperson for Alternativets hovedbestyrelse.

Det er et faktum, efter at han lørdag aften vandt et kampvalg over sin forgænger på posten, Michael Jellesmark.

Det skete med stemmerne 195 til Poul Brandrup mod 93 til Michael Jellesmark.

Valget til forperson var en gentagelse af sidste års valg, hvor de to også stillede op.

Ved den lejlighed blev Michael Jellesmark valgt med 147 stemmer mod 94 til Poul Brandrup.

I januar valgte Michael Jellesmark imidlertid at trække sig af personlige årsager.

Derefter blev Poul Brandrup indsat som forperson.

/ritzau/