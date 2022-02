Alternativets leder har større indtægt end vedtægter tillader

Alternativets leder, Franciska Rosenkilde, må ifølge partiets egne vedtægter ikke få en løn, der overstiger lønnen for almindelige folketingsmedlemmer.

Hun har dog alligevel en indtægt, der er langt større end det. Det skriver DR.

Fra januar i år har Alternativet besluttet at give Franciska Rosenkilde en løn på 55.000 kroner om måneden – eller 660.000 kroner om året – for at være leder af Alternativet.

Men samtidig har Franciska Rosenkilde ifølge Københavns Kommune ved årsskiftet fået et eftervederlag på 543.000 kroner for sine over tre år som kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune.

Det vil sige, at hun samlet har en årsindtægt på 1.203.000 kroner.

Det er noget mere end den årsløn på 705.000 kroner plus 65.000 kroner i skattefrit tillæg, som almindelige folketingsmedlemmer får.

I Alternativets vedtægter står der:

- En politisk leders samlede løn fra poster i Alternativet kan ikke sammenlagt overstige lønnen for almindelige folketingsmedlemmer.

DR er ikke lykkedes med at få et interview med Franciska Rosenkilde, der ikke har ønsket at stille op til interview.

Det har i stedet Mark Desholm, sekretariatschef i Alternativet.

Han mener ikke, at millionindtægten til den politiske leder strider imod partiets egne vedtægter.

Mark Desholm argumenterer for, at det er et spørgsmål til fortolkning, om de 543.000 kroner i eftervederlag fra Københavns Kommune skaber et problem i forhold til partiets egne vedtægter.

- Hvad er et eftervederlag? Er det løn eller hvad? Hun står jo uden arbejdstagerrettigheder. Og det er det samme i hendes rolle som politisk leder.

- Hvis hun bliver væltet på et landsmøde, så står hun jo uden løn dagen efter. Så er der også sat af til, at hun kan få tre måneders løn derefter. Så det svarer lidt til en opsigelsesfrist, siger sekretariatschefen til DR.

Mark Desholm fortsætter med at sige, at det kun er, hvis alle pengene kommer fra partikassen i Alternativet, at den samlede løn ikke må overstige lønnen for et almindeligt folketingsmedlem.

Han medgiver dog også, at der i vedtægterne ikke står noget om netop den del.

/ritzau/