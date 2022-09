Alternativets leder ønsker fusion med grønne partier

Alternativet, Frie Grønne og Veganerpartiet, som nu hedder Grøn Alliance, bør gå sammen for at sikre en stærkere grøn stemme i dansk politik.

Det siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, onsdag ved et pressemøde. Det bliver afholdt i forbindelse med partiets sommergruppemøde i København.

- Vi ønsker at udvide fællesskabet og invitere de øvrige grønne partier ind. For vi er nødt til at stå samlet nu. Vi er nødt til at fokusere på det, der samler os, fremfor det, der skiller os.

- Fællesskabet har aldrig været vigtigere end nu. Sådan er det, hvis man vil overkomme klimakrisen. Hvis vi vil lykkes med den bæredygtige omstilling af vores samfund, og det skal vi.

- Indtil nu har Grøn Alliance budt sig til. Dem forhandler vi rigtig godt med lige nu, og det går godt. I hører mere om det meget snart, siger Franciska Rosenkilde.

Siden fire af Alternativets dengang fem folketingsmedlemmer i marts 2020 forlod partiet i protest mod den daværende politiske leder, Josephine Fock, har partiet på intet tidspunkt været over spærregrænsen på to procent i de meningsmålinger, som analyseinstituttet Voxmeter foretager for Ritzau.

I den seneste meningsmåling, som blev offentliggjort mandag, stod Alternativet til en opbakning fra 1,4 procent af vælgerne.

Grøn Alliance, som er en fusion mellem Veganerpartiet og De Grønne, stod blot til 0,1 procents opbakning.

Frie Grønne, som har de tidligere Alternativet-medlemmer Sikandar Siddique, Uffe Elbæk og Susanne Zimmer som nuværende medlemmer af Folketinget, stod til at få 0,5 procent af stemmerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ventes at udskrive folketingsvalg i dette efterår.

Alternativet og Frie Grønne har på skift inviteret hinanden inden for i folden, men uden resultat.

Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique, har kaldt Alternativet for "et midterparti", og han giver da heller ikke meget for Alternativets udstrakte hånd.

Han opfordrer Alternativet til at nedlægge sig selv og blive en del af Frie Grønne.

- Vi står helt rent i den kompromisløse klimakamp, fordi vi fra start har sagt nej til samtlige uambitiøse klimaaftaler, siger han i en skriftlig kommentar.

- Vi er det største grønne parti med tre mandater i Folketinget, og så har vi en stærk antiracistisk og antikapitalistisk stemme.

- Derfor har jeg også fra starten sagt til Franciska og Alternativet, at det må være under Frie Grønnes faner, at den kompromisløse klimakamp kæmpes. De er mere end velkomne, hvis de kan stå inde for den linje, siger Sikandar Siddique.

