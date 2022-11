Alternativets leder stiller op i København og har stemt på sig selv

Alternativet har ligget lige omkring spærregrænsen valgkampen igennem, og derfor er der ekstra meget på spil for det grønne parti, som har været igennem en turbulent valgperiode.

Men de seneste meningsmålinger spår, at partiet også er i Folketinget, når stemmerne er talt op.

Og det glæder partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, der tirsdag har afgivet sin stemme på Nørrebro Park Skole i København.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er rigtig mange, der har kæmpet. Vi har 90 kandidater, som har ført nogle virkelig gode valgkampe, siger hun.

Hun stiller selv op i København og har derfor stemt personligt på sig selv. Den politiske leder lægger vægt på, at partiet har fået lov til at tale meget politik i valgkampen.

- Alt, hvad vi ligesom har sat i søen, er på en måde lykkedes, så vi har haft mulighed for at tale mere politik, end vi plejer.

- Det har heldigvis vist sig at bære frugt hos vælgerne, så det er jeg virkelig glad for, siger hun.

Hun er den tredje leder for partiet på bare tre år, og Torsten Gejl har i flere år været partiets eneste medlem af Folketinget. Han har derfor haft hele 50 ordførerskaber, hvilket er uhørt mange.

Alternativet blev første gang repræsenteret i Folketinget efter valget i 2015, hvor partiet med stifter Uffe Elbæk i front bragede ind med ni mandater.

Med udsigten til, at flere politikere fra partiet kan komme til at besidde pladser på Christiansborg efter valget, er linjen for at presse en regering i en grøn retning klar.

- Det har vi sådan set gjort, siden vi kom i Folketinget i 2015, og det gør vi ved hele tiden i alle forhandlinger at kæmpe for at få en bæredygtig omstilling af vores samfund, siger Franciska Rosenkilde.

Kort tid inden folketingsvalget fusionerede Alternativet med partiet Grøn Alliance.

Det skete "for at sikre den grønne fløj den stærkeste stemme i Folketinget", udtalte partierne.

Rosenkilde opfordrede samtidig Frie Grønne til at blive en del af Alternativet, men det afslog partiets formand, Sikandar Siddique, der mente, at Alternativet skulle blive en del af Frie Grønne.

/ritzau/