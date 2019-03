Alternativets næstforperson forlader partiet i protest

Alternativets næstforperson har meldt sig ud af partiet og har i stedet meldt sig ind i Socialdemokratiet.

Efter internt uro i Alternativet har partiets næstforperson, Vilhelm Stamp Nordahl Møller, besluttet at forlade partiet.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

- Jeg har truffet en utroligt svær beslutning. Det er dog en beslutning, som jeg mener er nødvendig, og som jeg gerne vil dele med jer. Jeg har i dag valgt at melde mig ud af Alternativet, skriver han.

Vilhelm Stamp Nordal Møller kommer med en lang række kritikpunkter af Alternativets politiske ledelse.

- Efter at have indtrådt i "partiledelsen", har jeg været vidne til flere begivenheder, som gør, at jeg ikke længere kan støtte op om den politiske ledelse i Alternativet – og jeg kan derpå konkludere, at det ikke er muligt for mig, at leve op til ansvaret som næstforperson for hovedbestyrelsen, skriver han.

Han skriver derudover, at hans "anker baserer sig primært på en enkelt persons handlinger og ord".

Han skriver, at det drejer sig om stifter og politisk leder af partiet. Han nævner ikke Uffe Elbæks navn, men han har oplyst til Berlingske, at det er ham, han omtaler.

Han skriver også i opslaget, at han allerede har meldt sig ind i Socialdemokratiet.

- Jeg ser, at Socialdemokratiet har nogle strukturer, der anerkender og accepterer uenigheder, og ikke prøver at dysse dem ned, men derimod omdanne disse uenigheder til en fælles styrke.

