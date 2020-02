Alternativets nye politiske ordfører slipper for retssag

Kim Hyttel og Torsten Gejl er nået til enighed i tvist, og førstnævnte dropper dermed retssag mod Gejl.

Alternativets nye politiske ordfører, Torsten Gejl, slipper for en lurende retssag om injurier. Det skriver han på Facebook.

Sagen var rejst af en anden alternativist, den tidligere folketingskandidat for partiet, men nu udmeldte Kim Hyttel, oven på et offentligt skænderi i foråret.

- Det glæder mig at meddele nedenstående:

- Vi har sat os sammen og lyttet til hinanden og er enige om vigtigheden af, at den politiske dialog foregår i en ordentlig tone. Vi har givet hinanden hånden herpå, og Kim har efterfølgende besluttet at lukke den retssag, han har rejst mod Torsten, skriver Torsten Gejl på Facebook.

Injuriesagen startede i forbindelse med, at de to kom voldsomt op at toppes i foråret før valget.

Her sagde Kim Hyttel offentligt, at han mente, at daværende politisk leder for Alternativet Uffe Elbæk burde gå af efter en stribe sager i partiet om blandt regnskabsrod, dyr kontorindretning, krænkelser og opfordringer til medlemmer om at sende billeder af deres penis til brug i en gave.

Torsten Gejl kaldte ifølge Ekstra Bladet kritikken for "en gal mands værk", hvilket Kim Hyttel altså mente, var så injurierende, at han stævnede Torsten Gejl.

- I løbet af påsken har han kontaktet mig flere gange med den ene rablende konspiration efter den anden. Det er langt ude, sagde Torsten Gejl om Kim Hyttel.

I maj, da Kim Hyttel stævnede Torsten Gejl, sagde han til Ekstra Bladet:

- Jeg har forsøgt at give Torsten Gejl alle muligheder for dialog og for at undskylde. Men jeg har intet hørt fra ham.

- Det siger alt om en ledelse, der ellers bryster sig af at være dialogorienteret og gå efter en ny politisk kultur. Derfor ser jeg ikke andre muligheder end at tage sagen i byretten.

Den sag er dog nu droppet. På trods af, at Kim Hyttel ifølge sin Facebook-profil har meldt sig ud af partiet, er han fortsat kritisk over for folketingsgruppen.

Efter valget af Josephine Fock som ny politisk leder skrev han eksempelvis:

- Valget af Josephine Fock ligner fingeren til de ansvarlige for valgnederlaget. Spændende at se om hun vil/kan gennemføre den fornødne oprydning på den grønne gang og gøre op med en utroværdig ledelses kultur.

En uge før skrev han:

- Partiet stavrer videre i dets opulente selvfedme, uden ønske om selvindsigt, selvkritik, selvanalyse endsige selvforståelse, evigt forvisset om dets unikke fortræffeligheder.

/ritzau/